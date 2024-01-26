العدل الدولية: لدينا الولاية على ما تفعله إسرائيل في غزة

قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأميركية جوان دونوغو، إن جنوب أفريقيا قدمت في دعواها أدلة توثق جرائم إسرائيل بقطاع غزة، مشددة على أن المحكمة تدين القتل المستمر في قطاع غزة.

قطاع غزة

وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية": "ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة يندرج تحت بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وفي ضوء هذا، نستنج أن لدينا السلطة القضائية وفقا للمادة التاسعة للتقرير في هذه القضائية، ولا نقبل طلب إسرائيل بإلغاء القضية".

منع الإبادة الجماعية

وتابعت: "كل أطراف اتفاقية منع الإبادة الجماعية لديها مصلحة مشتركة لضمان عقاب جريمة الإبادة الجماعية، ونستنج أن جنوب أفريقيا قدمت كل الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل لبنود الاتفاقية".