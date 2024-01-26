50 عامًا على اختفاء "وابور الجاز"

وابور الجاز، زمان وأيام زمان، حينما حل ضيفًا جميلًا بمنازل الأرياف والحضر في المنيا، كان بمثابة ثورة صناعية، وأصبح من يمتلك "وابور الجاز"، يعد من أصحاب المال والرفاهية، بعدما كان الــ(كانون) والـ(تنور)، الذي يوقد بالحطب والــ(جلة) لطهي الطعام وتسخين المياه، حتى أنه كان أساسيًا في مسلتزمات وعفش الزوجة، ويسجل ضمن قائمة المنقولات الزوجية.

كانت الأسر المنياوية تلتف حول الوابور في الشتاء أثناء طهي الطعام، أو عمل الشاي للتدفئة، خصوصًا خلال فصل الشتاء، ومع نار وابور الجاز يحلو السمر، وكان يعمل بالكيروسين (الجاز)، حتى حل حديثًا البوتاجاز وإسطوانات الغاز، والغاز الطبيعي، وأصبح العمل على تصنيع أو إصلاح الوابور أحد المهن المندثرة في مصر، بعد سنوات طويلة من اعتماد المصريين عليه في الطهو قبل ظهور الأجهزة الأحدث، فـ "الوابور" أو "البابور" هو أداة الطهي القديمة التي كانت جزءًا أساسيًا من مطبخ كل منزل مصري، وهوي عبارة أنبوب معدني ذو فوهة نارية، وشاع استخدامه قديمًا في أعمال الطهي.

وظهر بابور الجاز للمرة الأولى، مرة عام 1892، عندما سجل المخترع والمهندس السويدي فرانس ويلهلم يندكفيست موقد الكيروسين، ويعتمد البابور على حرق غاز البارافين، وكان التصميم ناجحًا للغاية، وتم إنشاء شركة لتصنيع الموقد، كان النموذج رقم 1 (No.1 stove) هو النموذج الأول، وبعد ذلك توسعت الشركة في طرح العديد من النماذج الأخرى، لاستهداف الأسواق المختلفة في كل العالم.

ومضى أكثر من 150 عامًا على هذا الاختراع، الذي أحدث ثورة في طريقة طهي الطعام والتدفئة وأيضًا الإنارة، في البداية اعتمد يندكفيست على موقد اللحام اليدوي، اشترك فيما بعد مع جاي في سفينسون على إنشاء مصنع Kerosene Stove لتصنيع المواقد الجديدة ، والتي تم بيعها تحت اسم Primus، وسرعان ما تم تصميم أحجام وأشكال عدة من المواقد وفي وقت سابق حصلت شركة Bahco ومقرها ستوكهولم على الحقوق الحصرية لبيع الموقد عام 1889.

وسرعان ما اكتسب الموقد الجديد، سمعة كموقد موثوق وفعال في عمليات الطهي والإنارة والاستخدام اليومي، وكان أداؤه جيدًا واستخدمه ريتشارد إيفلين في رحلات اكتشاف القطب الجنوبي والشمالي، وكان بابور الجاز الأول مصدر إلهام للعديد من المبتكرين الآخرين، حيث انتشر هذا النمط بطرازات مختلفة لشركات أخرى في المانيا ، وفرنسا، وإنجلترا، والعديد من دول العالم.

ودخل وابور الجاز الشرق الأوسط بعد 50 عامًا من ابتكاره الأول، وبدأت الدول أجمع في تصنيعه محليًا بعد ذلك للاستخدام اليومي، لأنه كان وسيلة آمنة ونظيفة بالنسبة لوسائل الأخرى المستخدمة في تلك الآونة، وكان لمصلح البوابير شأن كبير في المجتمعات قديمًا.

وكان الموقد الأول مصنوع من النحاس، يحتوي على خزان في قاعدة الجسم صاعد منها أنبوب أعلاه فتحة علوية مصنوعة من الفولاذ لتعبئة الكيروسين، والموقد مثبت على 3 أرجل للدعم، مزود بمفتاح لتفريغ ضغط الهواء الداخلي، والفتحة العلوية بها مكبس لعدم رجوع الهواء داخل الخزان، من أجل زيادة الضغط الداخلي، وبالفتحة العلوية يوجد عيون البابور لإنتاج اللهب، بها 3 مواسير من النحاس.

كان الموقد الأول يزن حوالي 2.5 رطل أي 1.1 كيلوجرام وارتفاعه 8.5 بوصة، يعادل 220 ملم، والقطر 180 ملم، وكان الخزان يتسع لنحو 1.1 لتر من الجاز ليتم إشعاله لمدة 4 ساعات متواصلة تقريبًا، ويعد بابور الجاز بمثابة نقلة حضارية في وقت اختراعه حيث كانت جميع القرى الأوروبية تعتمد على الحطب بسبب الطبيعة الشجرية، وانتشر البابور بين الناس وتم النظر إليه كتكنولوجيا جيدة رائعة أراح الكثيرين حول العالم من إشعال الحطب ومن الرماد وغبار الفحم ورائحة الدخان، وكان الموقد الجازي أكثر راحة وأمان.

بعد فترة من الوقت تحول البابور ليُشكل أهمية اجتماعية ونفسية، وظهر منه عدة أشكال مصنوعة من النحاس، لأغراض الطهي ومصنوعة من الزجاج لغرض الإنارة، وأخرى لغرض التدفئة، مازالت شركة Primus تنتج العديد من طرازات بوابير الجاز، ولكن بشكل معدل عن النسخ القديمة وبمزيد من مستوى الأمان والنظافة، وتحول البابور القديمة لقيمة تراثية يحكيها الأجداد للأبناء.

ونظرًا لتطور الحياة في شتى المجالات، اختفى الإعتماد على وابور الجاز، فأيام الأجداد كان «الوابور» أحد أهم مكونات الأجهزة المنزلية، وكان على رأس جهاز العرائس لتستخدمه في أعمال الطهي، الآن تعاني المهنة بشكل كبير من الانقراض، بعد ظهور أدوات الطهو الحديثة والبوتاجازات المختلفة وغيرها من الأجهزة المتنوعة.