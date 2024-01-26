موسكو: اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستعقد في مارس أو أبريل

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، أن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستعقد في مارس أو أبريل القادمين، لافتا إلى أنه سيتقرر مكان انعقادها في المستقبل القريب.

وقال لافرينتيف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "نتوقع أن يُعقد الاجتماع المقبل في مارس أو كحد أقصى في أبريل من العام الجاري"، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك مسألة واحدة وهي اختيار المكان المناسب للاجتماع.

وأضاف:" أعتقد أنه سيتقرر مكان انعقاد الاجتماع في المستقبل القريب، ومن المتوقع أن يصل جير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتسوية في سوريا، إلى العاصمة دمشق في النصف الثاني من فبراير الجاري لتنسيق جميع المسائل المتعلقة بالاجتماع مع الجانب السوري".