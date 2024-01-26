المنيا تشارك في فعاليات اللقاء السنوي لمسئولي النادي الثقافي

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور مندي عكاشة، وكيل الوزارة، في فعاليات اللقاء السنوى لمسوؤلى النادى الثقافى، بمقر المركز الأوليمبى بالمعادي، لمديريات الشباب والرياضة والجامعات، واجندة عمل للقاء التحضيري.

التي بدأت في 24 يناير، وتنتهي في 27 يناير الجاري، بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى، وتضمن اللقاء ورش عمل مع المذيع التلفزيوني لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، الدكتور محمد عبده، الذى تحدث عن صناعة المحتوى الإعلامى وكيفية صياغة رسالة إعلامية موثرة، والثقافة الرقمية ومدى تأثيرها على المجتمع.

فى اليوم التالى، تم تنظيم ورشة تدريبية عن كيفية تحويل قصة حياتية مثيرة ، إلى نص ادبى أو سينمائى بحضور الكاتب السيناريست باسم شرف، وزيارة معرض الكتاب ثم لقاء ختامي مع مسؤولي الوزارة الدكتورة نجوى صلاح، وكيل وزارة الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، وعلاء الدسوقى مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، ومحمود جبر المشرف العام النادي الثقافي بالوزارة.

شارك في اللقاء، ممثلًا لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا كل من: عبدالجيد محمد تهامى منسق المشروع بالمديرية، ومشرف مالي وإداري المشروع، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى، وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ مدحت موريس مدير إدارة الشباب بالمديرية، والمنسق الإعلامي لإدارة الشباب بالمديرية، آمال طه عبدالغني.