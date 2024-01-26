انطلاق الدورة التدريبية لكبيري مدربي الفلوربول بالسعودية استعدادا للألعاب الشتوية

انطلقت صباح اليوم الجمعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لإعداد مدربي الفلوربول للأولمبياد الخاص بمشاركة مصرية، والتي تاتي استعدادا للألعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها مدينة تورينو الايطالية مارس 2025.

تقام الدورة بتنظيم الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي والبرنامج السعودي وتستمر حتى يوم 28 يناير الجارب، ويمثل مثل أحمد مصطفى المدير الفني لمنتخب الهوكي الأرضي .

وتأتي أهمية الدورة قبل إقامة التصفيات الخاصة باختيار المنتخبات التي تمثل المنطقة في الألعاب العالمية الشتوية وفي رياضة الفلوربول.

وقامت الدكتورة مها الجفالي رئيس الأولمبياد الخاص السعودي بافتتاح الدورة، وبدأت كلمتها بالترحيب بالحضور، وأعربت عن شكرها للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لثقتهم في الأولمبياد الخاص السعودي من خلال منح المملكة الفرصة لاستضافة الدورة, وجاءت هذه الاستضافة بعد سلسلة من الدورات الإقليمية المقامة في المملكة عام 2023 .

وحرص الدكتور عماد الفولى في كلمته على نقل تحيات المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي وتمنياته لهم بنجاح الدورة ، خاصة وأن رياضة الفلوربول رياضة حديثه على المنطقة وتقام لأول مرة في الألعاب عالمية شتوية ، متمنيا أن تشهد انتشارا واسعا خاصة ، وان اقامة التصفيات سوف تشهد مشاركة عدد كبير من برامج المنطقة لاختيار دولتين تشارك في العاب ايطاليا الشتوية القادمة.

وأكد أن هذه الدورة هي بداية لمجموعة من الدورات التدريبية المتقدم للرياضات الشتوية ، خاصة وان الالعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها إيطاليا عام 2025 على الابواب ، ومن الضروري بناء قاعدة من المدربين في تلك الرياضات الشتوية ، والتي بدأت تشهد إقبالا كبيرا عليها من قبل برامج المنطقة.

تشهد الدورة مشاركة 16 مدربا سعوديا الى جانب 9 مدربين من الثماني دول عربية المشاركة في الدورة، وان المحضار الرئيسة يعد من الخبراء الدوليين لتلك الرياضة ، وانها دورة شديدة الاهمية لأنها تسبق التصفيات الخاصة باختيار دولتين لتمثيل المنطقة في الالعاب العالمية الشتوية بإيطاليا2025 .

مثل المغرب عبد القادر البشاري ، ومثل ليبيا عبد القادر عبد الله العزازي ، ومثل قطر محمد الرزقي ، ومثل الامارات هيلان سالم العامري ، ومثل عمان كلا من عبد الملك بن هاشل الضبعوني وأحمد بن سالم القطامي ، ومثل الجزائر نور الدين مداحي ،ومثل البحرين حسن محمد جواد موسى.

ويشارك من السعودية 16 مدربا وهم احمد جادين محمد، أديب عبد المجيد عاصي، بشاير عبد الرؤف الحربي، تامر اياد الشرفا، خالد أحمد الغامدي، خالد عبدالعزيز الجمعان، رجاء رستم الحموري، رهف حامد البشري، ،عالية احمد أبو حسان ،عبدالله بن فضل بن سالم ،،ماهر خليل الجري ،،محمد اسماعيل فالتة ،،محمد عبدالله الغامدي.