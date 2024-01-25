وزارة الدفاع الصينية: نعارض تحركات أمريكا لإنشاء تكتلات ضدنا في آسيا

قالت وزارة الدفاع الصينية، إن الاتهامات الواردة في تقرير “بنتاجون” بشأن الصين، باطلة تماما.

وزارة الدفاع الصينية

أكدت “الدفاع الصينية” وفق نبأ عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، معارضتها بشدة التحركات الأمريكية لإنشاء تكتلات بآسيا والمحيط الهادي ضد الصين.

جدير بالذكر أن لانا بدفان، الباحثة في الشؤون الروسية، قالت إن مناورة حلف الناتو "المدافع الصامد" تأتي في وقت غير معتاد وبحجم غير معتاد من ناحية عدد الجنود الآليات والمدافع والتدريبات العسكرية المشاركة.

أضافت " بدفان " خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التدريبات تجري على مقربة من الحدود الروسية، بالتالي هذه رسالة مباشرة على الجانب الروسي وغير مباشرة للجانب الصيني نظرا لوجود التوترات بين تايوان والصين.

التدريب العسكري لحلف الناتو

أشارت إلى أن التدريب العسكري لحلف الناتو قد يساهم في إعادة أيام الحرب الباردة بين الجانب الأمريكي والروسي، ولكن هذه المرة بوجود الجانب الأوروبي.

أوضحت أن الجانب الروسي يرة هذه التدريبات بأنها رد على الفشل الأوكراني بعد الدعم الأوروبي الأمريكي

اللامحدود لعامين كاملين وعلى الرغم من ذلك فشلت أوكرانيا في الهجوم المضاد في استعادة أي أراض وإبراز أي موقف سياسي ضد روسيا.

التدريبات العسكرية غير اعتيادية

لفتت أن هذه التدريبات العسكرية غير اعتيادية وتأتي كرسالة تهديدية للجانب الروسي وليس دفاعية، خاصة أن جانب الناتو يتحدث بشكل غير مسبق عن وجود ربما حرب عالمية ثالثة أو حرب على الجانب الروسي في الوقت الذي لا يتحدث الجانب الروسي بمثل هذه التصريحات.