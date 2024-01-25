استهداف مقرات الأونروا في غزة (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان " أمام العدوان لا حصانة لأحد.. قصف إسرائيلي على مقر للأونروا في غزة يؤدي لسقوط قتلى".

قال التقرير: "أمام العدوان الإسرائيلي لا حصانة لأحد، فالكل في دائرة القتل والاستهداف من جانب الآلة العسكرية الإسرائيلية التي فقدت أهليتها بالكامل فصارت تقتل جنودها".

أضاف: "في جديد الأمر وإن كان الأمر برمته ليس بجديد، ولكنها مأساة تتكرر في ظل عجز عالمي عن ردع العدوان ليواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ممارسات غابت عنها كل مفردات الإنسانية".

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

تابع: "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعلنت أن قصفا إسرائيليا استهدف أحد مواقعها في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص".

مركز لإيواء النازحين

الموقع الأممي المستهدف لم يكن ثكنة عسكرية ولا هو مجمعا تحت الأرض بل واضح للعيان أنه مركز لإيواء النازحين.