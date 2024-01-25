عاجل
المقاومة العراقية واللبنانية تقصف 3 قواعد محتلة بالصواريخ
الخميس 25 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أثر الحرب على طلاب غزة (شاهد)

أطفال غزة
أطفال غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "الحرب على قطاع غزة تحرم 625 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم".
 

txt

يوم التعليم العالمي.. آداب ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم

txt

الأمم المتحدة: دمار معظم مدارس غزة بسبب الحرب و625 ألف طالب محرمون من التعليم

أطفال غزة

ذكر التقرير: "في كل بيت طفل تتلخص أحلامه كافة في كتاب مدرسي وأول يوم في الدراسة، تلك الرحلة الشيقة حرم منها أطفال غزة، فلم يعد بإمكانهم مداعبة أحلامهم بمستقبل دراسي أفضل أو بساحة واسعة يمارسون فيها طفولتهم البريئة إذ وجدت غزة نفسها وأطفالها أمام عدو كان لهم بالمرصاد أينما ذهبوا وكيفما كانوا".

انتهاكات الاحتلال بحق غزة

أضاف: "انتهاكات الاحتلال بحق غزة والضفة الغربية لم تتوقف عند الحرب بل امتدت إلى المستقبل إذ حرم أكثر من 625 ألف طالب من حقهم في التعليم، لا لسبب سوى أنهم سيصنعون مستقبل تلك الأرض التي تقف عائقا بين الاحتلال وأحلامه الاستيطانية".

تابع: "أطفال فلسطين الأبرياء تحولوا بين ليلة وضحاها إلى شهداء أو أهداف لعدو أسقط منهم نحو 4551 طالبا فيما أصيب أكثر من 8 آلاف، بينهم 41 شهيدا من الضفة الغربية".

 

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تهنئ المصريين حول العالم ووزارة الداخلية بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة

حكم صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة وأقوال الفقهاء في ذلك

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

الأونروا: قصف إسرائيل ملجأ تابعًا للوكالة "انتهاك صارخ لقواعد الحرب"
الجريدة الورقية