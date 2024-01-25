إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص اليوم

يوافق اليوم الخميس، ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، وأيضًا ثورة يناير التي قام بها الشعب المصري، منادين بالحرية والعدالة الاجتماعية، ويعد ذلك اليوم إجازة رسمية نظرًا لكونه عيدًا وطنيًا تحتفل به الدولة كل عام.

ويهتم المواطنون بالبحث عن موعد الإجازة الرسمية، لذا أعلنت وزارة العمل، أن اليوم الخميس هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص، وذلك طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الخميس 25 يناير 2024، إجازة رسمية للعاملين بالمؤسسات الحكومية، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

ومن ناحيته، تقدم وزير العمل، حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري، بالتهئنة بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، وثورة يناير.