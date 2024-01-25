اليوم.. قطع المياه 10 ساعات عن بعض المناطق في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لقيام جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بأعمال تعديلات على الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم، والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر الجديدة، والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال الربط.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن مناطق:" هضبة الأهرام، مساكن الضباط، مساكن الشباب" ستتأثر بانقطاع المياه، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 26 /1 /2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 27 / 1/ 2024.

وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.



