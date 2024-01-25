التربية والتعليم الفلسطينية: تم تدمير 90% من الأبنية التعليمية الموجودة بغزة (فيديو)

قال صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إنه تم استهداف و تدمير 90% من الأبنية التعليمية الموجودة في غزة، لافتاً إلى أن هناك 600 ألف طالب في غزة محرومين من حقهم في التعليم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc" المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن طلاب قطاع غزة في فلسطين فقدوا كل مقومات الحياة، مؤكداً أنه يتم إستهداف الطلاب والاطفال والمعلمين.

نطالب المؤسسات الدولية و الأممية بحماية حق أطفال فلسطين في التعليم

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية:" الواقع في فلسطين مؤلم، ونطالب المؤسسات الدولية و الأممية، بتحمل المسؤليات لحماية حق أطفال فلسطين في التعليم".

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الحرب على قطاع غزة أدت إلى تضرر 75% من المباني المدرسية في القطاع.

وأكدت المنظمة الدولية في بيان مشترك: أن أكثر من 625 ألف طالب في قطاع غزة محرومون من التعليم منذ أكثر من 3 أشهر، مشددة على ضرورة إنهاء الصراع في غزة لضمان عودة آمنة للتعليم.

وكشفت وزارة الصحة في غزة عن أرقام مفزعة لعدد من ارتقوا شهداء بعد 108 أيام من حرب الإبادة الجماعية، وفق ما ذكرت صحف ووسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت الوزارة بأن العدد يقترب من ال26 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء وأن عدد المصابين يقترب من ال65 ألفًا في الحملة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر بما يتجاوز رقم المائة ألف شهيد ومصاب هذا بدون حساب من لم يوثق والمفقودين.

قالت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا خلال 24 ساعة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25700 شهيد و63740 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.