نانسي عجرم بالفرو تستمتع بالاجواء في السعودية

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت نانسي عجرم بإطلالة شتوية لافته، جيث ارتدت جاكيت فرو باللون الرمادي ونسقت عليه بنطال جلد مصمم اثناء قضائها العطلة في المملكة العربية السعودية.

واختارت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

نانسي عجرم

نانسي نبيل عجرم (16 مايو 1983 في قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان)؛ مغنية لبنانية، حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية، شكلت ثنائيًا مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغان اشتهرت على الصعيد العربي، مثل: «أخاصمك آه»، «يا سلام»، «آه ونص»، «يا طبطب يا دلع»؛ ولاقت أغنيتها «إحساس جديد» استحسان الجماهير.

حققت نانسي نجاحًا جماهيريًا واسعًا في ألبومات: يا سلام في عام 2003، آه ونص في عام 2004، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين قامت بصفقات إعلانية مع شركات مثل كوكاكولا وداماس للمجوهرات وسوني إريكسون.