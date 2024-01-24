تسلا تطور سيارة كروس أوفر مدمجة تحمل الاسم الرمزي Redwood

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن تسلا تعمل على سيارة كروس أوفر مدمجة تحمل الاسم الرمزي "Redwood" ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في يونيو 2025. وبحسب ما ورد أرسلت الشركة طلبات عروض أسعار للنموذج الجديد إلى الموردين العام الماضي، متوقعة أن يصل حجم الإنتاج الأسبوعي إلى 10000 مركبة.

وتتوافق هذه الشائعات مع تعليقات إيلون ماسك في اجتماع المساهمين في مايو 2023 بأن تيسلا كانت تعمل على نموذجين جديدين من السيارات الكهربائية يمكن أن يبيعا ما يصل إلى 5 ملايين وحدة سنويًا معًا. وقال في ذلك الوقت: "إن تصميم المنتجات وتقنيات التصنيع يتفوق على أي شيء آخر موجود في الصناعة".

وعدت شركة Tesla أيضًا بسيارة بقيمة 25000 دولار لبعض الوقت، حيث أسقط Musk الفكرة ثم أعاد إحيائها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على المستهلك (أرخص موديل 3 هو 38990 دولارًا). لكن مصادر رويترز لم تذكر سعر السيارة المقرر وصولها عام 2025.

يصل التقرير في وقت مناسب لشركة تسلا، حيث كان النقاد يلاحقون الشركة مؤخرًا بسبب جلوسها على مؤخرتها مع تصميمات الطرازين 3 وY القديمة نسبيًا. كان توقيت أي سيارات كهربائية جديدة أحد الأسئلة الأكثر تصويتًا من قبل المستثمرين في مكالمة أرباح Tesla، المقرر إجراؤها بعد ظهر هذا اليوم (24 يناير).

إذا كانت المركبات الجديدة ترقى إلى مستوى وصف ماسك، فيمكنها المساعدة في تهدئة تلك المخاوف. في الوقت نفسه، بدأت Tesla في شحن Cybertruck EV لمراجعات مختلطة بالتأكيد، حيث استنكر بعض المستخدمين مشكلات الجودة وأشاد آخرون بأداء السيارة وجرأتها.