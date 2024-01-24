Netflix تلغي أرخص خطة خالية من الإعلانات

في تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2023 الصادر في وقت سابق اليوم، أعلنت Netflix أنه بدءًا من الربع الثاني من عام 2024، ستنتهي أرخص خطة "أساسية" خالية من الإعلانات تمامًا في كندا والمملكة المتحدة. لم تتمكن من الاشتراك في هذا المستوى منذ يوليو الماضي، ولكن الآن، حتى المشتركون الحاليون لن يتمكنوا بعد الآن من الاحتفاظ بخطتهم "الأساسية"، والتي كانت في الأصل 10 دولارات أو 7 جنيهات إسترلينية شهريًا ولكنها ارتفعت إلى 12 دولارًا أو 8 جنيهات إسترلينية في أكتوبر. بمعنى آخر، ستضطر بشكل أساسي إلى الاشتراك في إحدى الحزمتين الأكثر تكلفة الخالية من الإعلانات (من 16.49 دولارًا أو 11 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا) أو الخطة المدعومة بالإعلانات الأرخص (6 دولارات أو 5 جنيهات إسترلينية شهريًا).

سيكون من المثير للاهتمام معرفة الجانب الذي ستميل إليه قاعدة المستخدمين الحالية عندما يتعين عليهم في النهاية اتخاذ قرارهم، ولكن من الواضح أن Netflix تريد تعزيز أعمالها الإعلانية، بدلاً من الاعتماد كثيرًا على الارتفاع المستمر في الأسعار - كما هو الحال يبدو أن هذا هو الحال مع سوق البث بأكمله. بعد كل شيء، تمثل خطة الإعلانات حاليًا 40 بالمائة من جميع الاشتراكات في Netflix في أسواق الإعلانات الخاصة بها، وفقًا لتقرير الأرباح. ولن نتفاجأ إذا تم تطبيق نفس الشيء على الولايات المتحدة في وقت قريب. وأضافت Netflix: "إننا نتطلع إلى إيقاف خطتنا الأساسية في بعض بلدان الإعلانات لدينا، بدءًا من كندا والمملكة المتحدة في الربع الثاني، ثم الانتقال إليها من هناك".

تشهد الشركة أيضًا نجاحًا في مجال الألعاب، حيث تضاعف تفاعل المستخدمين في هذا المجال ثلاث مرات في عام 2023. يُنسب إلى ثلاثية Grand Theft Auto، التي وصلت إلى المنصة فقط في 14 ديسمبر، باعتبارها "أنجح إطلاق لـ Netflix حتى الآن من حيث عمليات التثبيت والتنزيل". التفاعل... ومن الواضح أن بعض المستهلكين يقومون بالتسجيل ببساطة لممارسة هذه الألعاب." لكن الشركة أضافت أن الوقت لا يزال مبكرًا مقارنة بحجم أعمال البث الأساسية لـ Netflix، مع عدم وجود أرقام مهمة بما يكفي لمشاركتها حتى الآن. من يدري، ربما سنرى قفزة أخرى في تشكيلة ألعاب 2024.