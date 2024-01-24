Netflix: المشاركة في الألعاب تضاعفت ثلاث مرات في عام 2023

تقول Netflix أن المشاركة في الألعاب تضاعفت ثلاث مرات في عام 2023

قالت Netflix إن تفاعل المستخدم مع الألعاب الموجودة على الخدمة تضاعف ثلاث مرات في عام 2023. وقالت الشركة في بيانها: “[على الرغم من] أن الألعاب لا تزال صغيرة، وبالتأكيد ليست ذات أهمية بعد فيما يتعلق بأعمال الأفلام والمسلسلات لدينا، إلا أننا سعداء بهذا التقدم”. تقرير الارباح يوم الثلاثاء على سبيل المثال، أشارت الشركة إلى إضافة ثلاثية Grand Theft Auto إلى الخدمة في العام الماضي، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى مساهمة الثلاثية، التي وصلت إلى Netflix فقط في 14 ديسمبر، في زيادة التفاعل في الأسبوعين الأخيرين. من السنة.

قالت Netflix إن لعبة Grand Theft Auto أصبحت "أنجح إطلاق لها حتى الآن" من حيث عمليات التثبيت والمشاركة. ولم يذكر عدد الأشخاص الذين قاموا بتنزيل الثلاثية منذ إصدارها على المنصة. وقالت الشركة إن بعض العملاء اشتركوا في خدمة Netflix فقط للعب ألعاب Grand Theft Auto.

يعد هذا تغييرًا كبيرًا مقارنة بعام 2022، عندما كشفت التحليلات من Apptopia وCNBC أن أقل من واحد بالمائة من عملاء Netflix كانوا يلعبون الألعاب، والتي أتاحتها الشركة لأي شخص لديه اشتراك في Netflix قبل عام. على الرغم من بطء الاستيعاب، واصلت Netflix إضافة الألعاب إلى المنصة. تتضمن مكتبة الألعاب المتنامية عناوين مشهورة مثل Hades وDead Cells وBraid وDeath’s Door وKatana Zero، بالإضافة إلى ألعاب مثل Oxenfree II: Lost Signal، التي طورتها بنفسها بعد شراء المطور المستقل Night School. تتضمن المنصة أيضًا ألعابًا تعتمد على عروضها الأصلية الشهيرة مثل Money Heist وThe Dragon Prince.

وبعيدًا عن الألعاب، قالت Netflix إنها أضافت 13.1 مليون مشترك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهو أكبر عدد من المشتركين أضافتهم منذ النمو الهائل الذي شهدته خلال الوباء. ويبلغ إجمالي عدد مشتركي Netflix حول العالم الآن 260 مليونًا.