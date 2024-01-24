X يدعم مفاتيح المرور على نظام التشغيل iOS

ببطء ولكن بثبات، تتبنى بعض الأنظمة الأساسية مفاتيح المرور لتوفير بديل سهل وأكثر أمانًا لتسجيل الدخول لكلمات المرور. أحدث شركة بارزة لتمكين مفاتيح المرور هي X (Twitter سابقًا)، على الرغم من أنها مخصصة فقط للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة على نظام iOS في الوقت الحالي.

عندما تقوم بإعداد مفاتيح مرور لحساب ما، يقوم جهازك بإنشاء مفتاح عام ومفتاح خاص واحد. يبقى المفتاح الخاص على جهازك، بينما يتم تخزين المفتاح العام المشترك على النظام الأساسي الذي تريد تسجيل الدخول إليه (في هذه الحالة، X). بمجرد الانتهاء من الإعداد، يمكنك اختيار خيار مفتاح المرور بدلاً من كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حساب X. سيقوم جهازك بالمصادقة على هويتك باستخدام المفتاح العام. سيعمل مفتاح المرور نفسه عبر جميع الأجهزة التي تم تسجيل دخولها إلى حساب iCloud نفسه.

يعد تسجيل الدخول إلى حساب مدعوم بمثابة إلغاء قفل هاتفك - ما عليك سوى استخدام رقم التعريف الشخصي أو بصمة الإصبع أو مسح الوجه للمصادقة. لن تحتاج إلى تذكر أي مفاتيح مرور وهي آمنة على نطاق واسع. لسبب واحد، فإن مفاتيح المرور تجعل هجمات التصيد الاحتيالي أكثر صعوبة بكثير.



لإعداد مفتاح مرور في X، قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق iOS باستخدام الحساب الذي ترغب في استخدامه عليه. انتقل إلى حسابك > الإعدادات والخصوصية > الأمان والوصول إلى الحساب > الأمان > حماية كلمة المرور الإضافية. في هذه القائمة، حدد مفتاح المرور. ستحتاج بعد ذلك إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك واتباع المطالبات.

إذا غيرت رأيك وأردت حذف مفتاح المرور الخاص بك، فاتبع نفس الخطوات. بعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك، سترى خيار حذف مفتاح المرور.

يقول X أنه لن يطلب من المستخدمين التسجيل للحصول على مفاتيح المرور، ولكن ليس من الجيد القيام بذلك إذا وجدت طرق مصادقة أخرى متعددة العوامل (مثل إدخال رمز من تطبيق المصادقة مرهقة). تعمل مفاتيح المرور أيضًا على إبطال طريقة المصادقة الثنائية المستندة إلى الرسائل النصية القصيرة الخاصة بـ X، والتي قامت الشركة بحظرها خلف X Premium.