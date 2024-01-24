فري فاير تستعد لإطلاق التحديثات الجديدة لعام 2024

كشفت شركة جارينا المطورة للعبة "فري فاير" عن أول تحديث لها في عام 2024، حيث من المقرر أن تقدم تغييرات مثيرة للاعبين داخل اللعبة مثل فعالية "Chaos" وخريطة "NeXTerra" المعدلة كليًا. بالإضافة إلى تلك التغييرات، ستنضم شخصية جديدة إلى اللعبة وهى شخصية "Ryden"، وبدء موسم جديد من "(Clash Squad (CS" وذلك ابتداءا من 1 فبراير، كما سيقدم التحديث الجديد مجموعة من الإضافات المثيرة لتعزيز تجربة اللعب.



اختر "الفوضى الخاصة" أضف الإثارة إلى معركتك في فعالية "Chaos"



أحد أكثر الميزات الخاصة في هذا التحديث هو فعالية "Chaos" المثير داخل اللعبة، والذي يمنح اللاعبين فرصة تحديد وقوع "الفوضى الخاصة" في أوضاع (Battle Royale (BR وCS. وخلال فعالية "Chaos"، والتي ستبدأ 25 يناير، يمكن للاعبين التصويت على ما يصل إلى 8 من " الفوضى الخاصة" لإدخال الإثارة في مبارياتهم وتجربة اللعبة بعناصر مفاجئة، ويتضمن أيضًا مسارات للطيران خارج نطاق المعتاد، وتقليل أوقات تهدئة المهارات، والمناطق الآمنة التي لا يمكن التنبؤ بها وغيرها من المفاجئات.



سيتم تنفيذ "الفوضى الخاصة" الأكثر تصويتًا على الفور وستستمر لمدة أسبوعين، كما سيتم أيضًا تجميع الأصوات من كل جولة طوال الفعالية، وهذا يعني أنه يمكن للاعبين تجربة ما يصل إلى أربعة فعاليات مختلفة في وقت واحد بحلول نهاية جولة التصويت الرابعة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن اللاعبين التطلع إلى مكافآت مجانية مثل الحزمة الكبرى وحزمة الصوت، كما يمكن للمعجبين أيضًا إضافة الإصدار المحدود من زي الرجال "Inner Devil" و تصميمات أغلفة ثلاثية للبنادق لمجموعتهم.



تأتي خريطة NeXTerra 2.0 المعاد صياغتها مع حجم تخزين مخفض بنسبة 50%

المحتوى الجديد والمثير الآخر في هذا التحديث الجديد هو خريطة NeXTerra 2.0 والتي تتميز بالعديد من التحسينات المجمعة في حجم بيانات أقل بكثير. كما يمكن للاعبين استكشاف تضاريس المنطقة الأحدث في CS Rank Zipway، أو ابتكار إستراتيجيات قتالية جديدة بناءًا على التوزيع الهيكلي والمباني المعدلة. بالإضافة إلى ذلك ستخضع مناطق محددة مثل السلالم والأحزمة الناقلة والممرات في Farmtopia و Grav Labs و Deca Square لتعديلات من أجل تحسين توازن اللعب.



الشخصية الجديدة Ryden



سيقدم التحديث الجديد أحدث شخصية من شخصيات "فري فاير" وهى شخصية "Ryden" وهو معجزة في الهندسة الميكانيكية ولديه شغف بكل ما يتعلق بالميكانيكا. ومن بين إبداعاته الرائعة الروبوت العنكبوت الذي يصطاد الأعداء في شبكة صيد ويمنع الهجمات التسللية. وبدءًا من 25 يناير يمكن للاعبين تجربة مهاراة "Ryden" الفريدة والتي تطلق روبوتًا عنكبوتيًا صغيرًا في ساحة المعركة للبحث عن الأعداء.

كما يعرض التحديث أيضًا إعادة صياغة مهارات شخصية " Santino"، حيث ستسمح مهارة " Shape Splitter" المعاد صياغتها للاعبين بإنشاء تمثال متحرك لـ "Santino" ووضع علامة على العدو عند تدمير الدمية.



مميزات مثيرة في موسم CS الجديد



بالإضافة إلى التعديلات على خريطة NeXTerra، سيجلب التحديث الجديد أحدث موسم لتصنيف CS بدءًا من 1 فبراير، كما يمكن للاعبين التطلع إلى الموسم الجديد الذي سيتضمن المميزات المثيرة التالية:

السلاح: يمكن للاعبين شراء 1873M مباشرة من الجولة الأولى من مباريات CS.

المؤثرات البصرية والصوتية المحسنة: عند تحقيق الإقصاء الكامل لفريق الخصم من قبل لاعب واحد، يمكن للاعبين إظهار التأثيرات النارية لكامل الجسم طوال جولة CS هذه. ومع كل ضربة قاضية، يمكن للاعبين أيضًا فتح مؤثرات صوتية جديدة لخطوط الضربة القاضية.

الشراء من متجر CS: يمكن للاعبين التراجع عن عمليات معينة، مثل شراء الأسلحة وترقيات الدروع.



كما يعرض التحديث أيضًا إعادة صياغة مهارات شخصية " Santino"، حيث ستسمح مهارة " Shape Splitter" المعاد صياغتها للاعبين بإنشاء تمثال متحرك لـ "Santino" ووضع علامة على العدو عند تدمير الدمية.



