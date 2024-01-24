راية تعزز استدامة الطاقة بحلول التكييف الذكية

أعلنت شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية للتجارة تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، إتمام مشروع تركيب وتشغيل نظام تكييف الهواء المركزي بالاستعانة بأحدث أنظمة تكييف الهواء الذكية، بأحد فنادق العين السخنة - في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.



وإثر الشراكة، يصبح الفندق يستعين بتقنية نظام التكييف المركزي المتغير (VRF) - ويتميز النظام من نوع VRF الذي تقدمه راية للإلكترونيات بالكفاءة عالية في استخدام الطاقة والتحكم الدقيق في درجة الحرارة والرطوبة بكل غرفة - فضلاً عن جودة التصميم وسهولة الصيانة، مما يتيح توفير الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل مقارنة بأنظمة تكييف الهواء المركزية التقليدية (HVAC).

قال باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للإلكترونيات: "نحن سعداء بإنجاز هذا المشروع المهم الذي يعزز كفاءة واستدامة المنشأة، ونعتز بكوننا جزءًا من هذا المشروع الذي سيساهم في تطوير قطاع السياحة في مصر".

أضاف مجاهد: "يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في مسيرة راية للإلكترونيات، إذ تؤكِّد هذه الخطوة ريادتنا بمجال حلول تكييف الهواء من خلال مساعدتنا لعملائنا توفير الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل. نحن نسعى دائمًا إلى تقديم أحدث التقنيات وحلول الطاقة الصديقة للبيئة لعملائنا حسب احتياجات كل عميل على حِدة - ومن ثم، اخترنا نظام VRF خصيصاً لفندق أروما لتحقيق أهداف الكفاءة واستدامة الطاقة". وتابع: "نعتز بشراكتنا الممتدة مع مجموعة ريزيدنس العقارية التي تحتل مكانة مميزة بين قائمتنا الطويلة من أبرز العملاء التي نقدم لها أفضل خدمة بيع، فضلاً عن باقة مميزة من خدمات ما بعد البيع".

أضاف عصام منصور، رئيس مجلس إدارة الفندق: “أود أن أشكر شركة راية للإلكترونيات على إنجازها الناجح لنظام تكييف الهواء المركزي بتقنية VRF لفندق أروما العين السخنة- ليكون الفندق أول فندق في العين السخنة يعتمد على تقنية VRF المتقدمة”.