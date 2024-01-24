الخميس 25 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

دفن جثة طفل لقي مصرعه دهسًا تحت عجلات سيارة بطريق طوخ

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ،بدفن جثة طفل  يبلغ من العمر 9 سنوات  لقي  مصرعه ،  إثر حادث تصادم على طريق الدير بطوخ حيث صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الدير – طوخ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة دفن جثة المتوفى والتحفظ على السيارة وقائدها.

دفن جثة  طفل لقي مصرعه دهسًا تحت عجلات سيارة  بطريق طوخ

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة يفيد إشارة بوصول "سيف م ع " 9 سنوات مصابا بنزيف فى المخ والبطن وتوفى فور وصوله المستشفى إثر حادث تصادم بطريق طوخ – الدير دارة المركز.

انتقل المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وبالفحص تبين أن المتوفى الطفل كان يعبر الطريق أمام قرية الدير فصدمته سيارة ميكروباص وأصيب بعدة إصابات وتوفى أثناء نقله للمستشفى وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال السائق وأهلية المتوفى.

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