تمرد شخصية غادة عبدالرازق يميز حضورها في أسبوع الموضة بباريس

تملك النجمة غادة عبدالرازق ذوقًا ينجذب لكل ما هو مختلف وجرئ في عالم الفن والموضة أيضًا مما جعلها محط اهتمام واعجاب المعنيين بالموضة لتظهر بإطلالة ساحرة في أول يوم في فعاليات أسبوع الموضة بباريس.

غادة عبدالرازق تسير على خطي جرأة ليدي جاجا في أسبوع الموضة بباريس

واستطاعت غادة عبدالرازق أن تغيير الاستايلات التي اعتادت ان تظهر بها لتطل من جديد بإطلالة لافته لا يستطيع احد انتقادها لانها مناسبة لأجواء أسبوع الموضة بباريس في نفس الوقت لم تفتدت الهوية المصرية المميزه، حيث أرتدت فستان طويل فضفاض، ينتمي لصيحة ألوان شولدر واتسم بشق مثير كشف عن أحد ساقيها، صمم الفستان من قماش الكريب باللون الأسود وزين ببروش مرصع بالألماس من أعلي لتسير على خطى تمرد النجمة الامريكية ليدي جاجا فيما انتعلت حذاء بكعب عال بنفس اللون.

واختارت غاده لم خصلات شعرها للوراء كعكة لتبرز سحر ملامحها المصرية بالتفاصيل الفرعونية العريقة لتزينها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج الجذاب ولون البينك في الشفاه.

غادة عبدالرازق

غادة عبد الرازق (6 يوليو 1970 -)، ممثلة مصرية.

ولدت في كفر صقر في محافظة الشرقية وهي الابنة الصغرى لوالدها محمد عبد الرازق الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، لذا فقد كانت الطفلة المدللة لديه وتأثرت كثيرًا بوفاته وهي في سن الثانية عشر من عمرها. لها أخ شقيق يكبرها بثمانية أعوام يدعى خليل وشقيقة تدعى يسرية.

بعد أن انفصل والديها عن بعضهما البعض وتزوج كلاهما، أصبح لديها أخت غير شقيقة من والدها إسمها إيمان، وأخت غير شقيقة أيضا من والدتها وإسمها سوزان.

بعد وفاة والدها التي كانت الصدمة الأولى في حياتها، تولى شقيقها خليل مسؤولية رعايتها إلا أنه توفي بعد أربع سنوات من وفاة والدها في حادث سير في ألمانيا وكان في الخامس والعشرين من عمره وسببت وفاته صدمة أخرى في حياتها.

تلقت غادة عبد الرازق تعليمها في مدارس القاهرة، والتحقت بكلية العلوم قسم الحاسب الآلي، وتخرجت منها وحصلت على البكالوريوس.

بدأت حياتها الفنية من خلال الإعلانات التجارية، ثم ظهرت في عدد من الأفلام والمسلسلات بأدوار ثانية، شاركت في مسلسل عائلة الحاج متولي الذي كان الإنطلاقة الحقيقية لها كممثلة وتوالت مشاركاتها في أفلام ومسلسلات عديدة.

شاركت في تقديم البرامج التلفزيونية مثل ريا وسكينة (2008) ، بمشاركة الفنانة هالة فاخر. و طبق النجوم (2004) بالإضافة إلى مشاركتها عضو لجنة تحكيم عام 2015 في برنامج المواهب التمثيلية عرب كاستنغ مع كارمن لبس قصي خولي وباسل خياط.

كما شاركت أيضاً في عدد من المسرحيات وهي: (طرائيعو) مع محمد هنيدي، ومسرحية (حودة كرامة) مع أحمد آدم.

تزوجت غادة عبد الرازق عدة مرات أولها من رجل الأعمال السعودي "عادل قزاز" وكانت تبلغ من العمر 17 عاما، أنجبت غادة من عادل ابنتها الوحيدة "روتانا"، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال من بور سعيد إلا أن هذا الزواج انتهى بسرعة بسبب فرق السن الكبير بينهما.

كما تزوجت من "حلمي سرحان" ومن المنتج "وليد التابعي"، وفي عام 2012 تزوجت من محمد فودة والذي انفصلت عنه أيضا بعد زوج دام 8 أشهر دون أي أسباب شخصية.