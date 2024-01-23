مرفت خليل من لندن تستنكر الحرب على محمد صلاح: متى يتوقف جلد الناجحين بسياط الألسنة

أكدت المهندسة مرڤت خليل، رئيس فرع الاتحاد العآم للمصريين في الخارج بالمملكه المتحدة، أن محمد صلاح هو الاسم الألمع والأشهر والشخصية الأحب والاهم في عالم كرة القدم الإنجليزي.



واستنكرت “ خليل” في تصريح خاص للوفد، الحرب على النجم المصري محمد من أهل بلده، قائلة: “مو صلاح The Egyptian King الشاب المكافح الذي يبلغ من العمر 31 عاما فقط والذي حقق مالم يحققه شباب في نفس عمره ، فمعظم الناقدين له خلف أجهزة الهواتف وعلي صفحات التواصل الإجتماعي في داخلهم يتمنون أن يصلوا إلى ٠،٠١% مما وصل اليه هذا الشاب الطموح، الشاب ذو الموهبه الفذه والذكاء الفطري”.



وتابعت خليل، بأنه لايمكننا دفن رؤوسنا فى الرمال كثيرا ولابد أن نعترف أن كرة القدم المصرية ليست في احسن حالاتها وأن اي إخفاق لابد ان يتحمله الفريق كاملا ومدربه المسئول وليس لاعبا واحداً فقط مهما كانت براعته او شهرته، فإن كرة القدم لعبه جماعيه ولاطالما صرح بذلك محمد صلاح في لقاءاته التليفزيونية في بريطانيا بانه يسعد دائما باللعب مع فريقه في ليفربول وأنهم يلعبوا بروح الفريق.



وأضافت خليل أن مو صلاح شخص بسيط جدا تفوق في مجاله بالموهبة والعمل والمثابرة، فهو ليس داعيه ولا سياسي وليس لاحد فضل عليه فيما وصل له غير الله سبحانه وتعالى، أحبه جمهوره لأنه حسن المعامله، يخلص في عمله، يسعد جماهيره ومثل يحتذي به، فأصبح أيقونة السعادة في عالم كرة القدم حول العالم.



وأشارت إلى أن النجم المصري جعل الشعب الإنجليزي يحمل له العلم المصري داخل الملعب وجعل اسم مصر يتردد علي السنة الغرب، مضيفة: “لذلك يحزنني كثيرا ويحزن جميع محبيه عندما نتابع اي استفتاء كروي ونجد المؤيديين له معظمهم من الدول الغربيه اما ذويه فلايدعموه وهذا يضع علامة استفهام أمام المحاربة الدائمة لهذا الشخص فالمشكلة ليست وليدة كأس الأمم الافريقيه ولكننا نجد ان مهاجمة محمد صلاح ممنهجه ويتم الزج باسمه في جميع الاحداث الجاريه”.



واختتمت خليل حديثها بان صلاح شخصيه محبوبه ولن تنكر كثيرا في العالم الكروي وعلي المهاجمين والحاقدين أن يتخذوا مقعدا خلفيا ويتركوا راغبي النجاح يصنعوا أمجادهم.