وزير الرياضة يهنئ منتخب اليد بالتأهل إلي كأس العالم والصعود لنصف نهائي بطولة أفريقيا

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بخالص التهاني القلبية إلي الاتحاد المصري لكرة اليد وأبطال منتخبنا الوطني؛ بعد التأهل إلي كأس العالم ونصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، واكتساح أنجولا 37-25.



وأشاد الوزير بالأداء القوي والرجولي من أبطال اليد خلال مباريات البطولة أمم أفريقيا لليد، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، علي مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. والتي تحظى برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.