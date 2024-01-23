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الحبس وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبات تنتظر زوجة صلاح محسن
الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

إطلاق برنامج "صحح قراءتك للسيدات" بمسجد السيدة نفيسة

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

ينطلق برنامج "صحح قراءتك للسيدات" بمسجد السيدة نفيسة، وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم الموافق 27 يناير 2024، عقب صلاة الظهر.

نظام المصحف المعلم

وسوف يكون البرنامج مفتوحًا لجمهور المصلين من السيدات، وسيكون المحتوى عبارة عن قراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم، من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس.

وستتولى كل يوم من أيام الأسبوع قارئة مختلفة مهمة الإشراف على البرنامج، وقراءة الآية أو ما تيسر منها، ويردد الحاضرات خلفها.

 

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وزير الزراعة يوقع بروتوكول تعاون ثلاثي للاستثمار في منطقة الشاليهات بقرية مرجانة

 

وفيما يلي جدول الترتيب للقارئات:

  • السبت: مروة أحمد عبد الجواد فرج الله
  • الأحد: ولاء عبد العزيز عبد الله محمد
  • الاثنين: إيمان رشدي محمد منصور
  • الثلاثاء: رانيا فؤاد عبد النبي محمد
  • الأربعاء: نبيلة محمد محمد عبد الهادى
  • الخميس: نهى إبراهيم زكى محمد
  • مسابقة حفظ القرآن الكريم بشمال سيناء:

وفي سياق متصل، أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة شمال سيناء في شهر رمضان المبارك 1445هـ.

وتأتي هذه المسابقة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء في خدمة كتاب الله تعالى، والتشجيع على حفظه وفهم معانيه.

 

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التنمية المستدامة لموارد مطروح ينظم برامج تدريبية عملية لطلاب مدرسة الزراعة المطرية

 

وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمسابقة بمديرية أوقاف شمال سيناء، خلال أسبوع، على أن تُجرى امتحاناتها في شهر شعبان، ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر، بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة، على أربع مستويات.

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