الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قرصان روسي

فرضت الولايات المتحدة بالتنسيق مع أستراليا والمملكة المتحدة عقوبات على ألكسندر إرماكوف، القرصان السيبراني الذي لعب دورًا محوريًا في هجوم برامج الفدية عام 2022 ضد شركة تأمين للرعاية الصحية الأسترالية.

وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ إن إجراء اليوم هو أول إجراء عقوبات ثلاثي باستخدام أنظمة العقوبات السيبرانية الخاصة بالدول الثلاثة ويعزز الاجراء الشراكة في مكافحة الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة.

وأضاف البيان أن روسيا تواصل توفير ملاذ آمن للجهات الفاعلة صاحبة برامج الفدية وتمكين هجمات برامج الفدية من خلال زراعة واستقطاب المتسللين الإجراميين الذين شنوا هجمات برامج الفدية التخريبية ضد الولايات المتحدة والدول الحليفة.

وخلص البيان بالقول إننا "سنواصل الوقوف مع شركائنا لتعطيل الجهات الفاعلة في برامج الفدية التي تهدد اقتصاداتنا وبنيتنا التحتية الحيوية".

وفي سياق متصل أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي فتح تحقيق في حادث مقتل 24 ضابطا وجنديا في خان يونس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام رسميا مسؤوليتها عن العملية النوعية التي ادت الى مقتل 21 ضابط وجندي واصابة اخرين مساء يوم أمس.

وقالت كتائب القسام: في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدونا من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي.

تابعت القسام: قام مجاهدونا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها.

واضافت القسام: بالتزامن دمر المجاهدون دبابة "ميركفاه" كانت تؤمن القوة بقذيفة "الياسين 105"، كما قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.