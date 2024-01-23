الثلاثاء 23 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير علاقات دولية: مصر أكبر دولة داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية في التاريخ

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن مصر منذ اللحظة الاولي وهي تتحرك بشكل كبير من أجل كسر الحصار على قطاع غزة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية.

 

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إدخال المساعدات

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه لولا الدولة المصرية، لم يكن أحد من دول العالم قادرًا على إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرًا أن مصر ضغطت على إسرائيل من خلال ربط إخراج الأجانب من قطاع غزة مقابل دخول المساعدات.

ونوه خبير العلاقات الدولية، أن العالم تحرك بشكل متكامل مع الرؤية المصرية، حيث لم تكتف مصر بتقديم المساعدات الإنسانية فقط، بل تحركت بشكل دبلوماسي، من أجل حل القضية الفلسطينية.

الإحتلال الإسرائيلي

وأردف، أن مزاعم الإحتلال الإسرائيلي بشأن أن مصر هي السبب في عرقلة دخول المساعدات، ما هو إلا أكاذيب، حيث أن الكيان المحتل يفكر بشكل استيطاني والعالم يعلم ذلك.

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