ناسا تعيد الاتصال بطائرة هليكوبتر Ingenuity Mars

بعد فترة قصيرة من الصمت المثير للقلق، قالت وكالة ناسا، مساء السبت، إنها تمكنت من استعادة الاتصال مع مروحية إنجينيويتي. وقطعت الطائرة المستقلة بشكل غير متوقع الاتصالات مع مركبة بيرسيفيرانس، التي تنقل جميع عمليات الإرسال بين إنجينيويتي والأرض، يوم الخميس خلال رحلتها الثانية والسبعين على المريخ. لقد كانت تتصرف بالفعل قبل ذلك، بعد أن قطعت رحلتها السابقة لسبب غير معروف، وكانت ناسا تعتزم إجراء فحص للأنظمة أثناء الصعود الأخير.

قالت وكالة الفضاء في تحديث نشرته على موقع X إنها تقوم الآن بمراجعة البيانات الواردة من Ingenuity لفهم ما حدث. التقطت المثابرة إشارتها بعد أن طلب منها الفريق إجراء "جلسات استماع طويلة الأمد". وقد شهدت شركة Ingenuity انقطاعات في التيار الكهربائي من قبل، في العام الماضي فقط، وتمكنت من العودة إلى الطيران.

تحاول وكالة ناسا معرفة كيفية الوصول إلى مروحية Ingenuity Mars بعد أن فقدت الاتصال بالمركبة في وقت سابق من هذا الأسبوع. خلال رحلتها الثانية والسبعين - "المنبثقة السريعة" على ارتفاع حوالي 40 قدمًا - تقول وكالة ناسا إن شركة Ingenuity توقفت عن الاتصال بالمركبة الجوالة Perseverance قبل الموعد المحدد لها. ساد الهدوء يوم الخميس، وحتى بعد ظهر يوم الجمعة، لم تسمع وكالة ناسا أي شيء عنه.

تعمل المثابرة بمثابة الوسيط لجميع الاتصالات من وإلى المروحية. يرسل الإبداع المعلومات إلى المثابرة، التي تنقلها بعد ذلك إلى الأرض، والعكس صحيح. ووفقا لوكالة ناسا، أكملت المروحية الصغيرة الصعود كما هو مخطط لها، لكنها توقفت عن الاتصال أثناء عودتها إلى الأسفل. وقالت ناسا في تحديث للحالة يوم الجمعة: "يقوم فريق إنجينيويتي بتحليل البيانات المتاحة ويفكر في الخطوات التالية لإعادة الاتصالات مع المروحية". وكانت شركة Ingenuity قد أنهت رحلة في وقت سابق مما كان من المفترض أن تفعله، وكان الهدف من رحلة الخميس هو "فحص أنظمة المروحية".

تتواجد Ingenuity على الكوكب الأحمر منذ عام 2021، عندما وصلت مع المركبة الجوالة Perseverance. وقد تجاوزت أهداف مهمتها بكثير. كانت ناسا تأمل في الأصل أن تتمكن المروحية التجريبية من إكمال عدد قليل من الرحلات الجوية. وواصلت الطيران أكثر من 20 مرة خلال عامها الأول من التشغيل. ومددت وكالة الفضاء مهمتها رسميًا في عام 2022، ومنذ ذلك الحين نفذت عشرات الرحلات الجوية الناجحة. إنجينويتي هي أول طائرة تحلق من سطح المريخ.