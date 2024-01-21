Dell تستحوذ على أكبر نسبة من أعمال ICT Misr

كشفت شركة "ICT Misr" الرائدة في مجال تكامل النظم، عن تنامي حجم أعمالها بشكل ملحوظ خلال عام 2023، كما أن شركة Dell Technologies تستحوذ على النصيب الأضخم من تلك الأعمال، وقد حصلت شركة ICT Misr على جائزة "Rising Star" عن نمو أعمالها، فضلاً عن تكريم Dell Technologies لفريق نظم هندسة معلومات .ICT Misr

وجاء ذلك خلال مؤتمر Next Gen Tech Summit للاحتفال بنمو الأعمال المشتركة لتحالف "Dell" و"ICT Misr" و"VAS" بحضور كبار شركاء النجاح من وزارة الاتصالات والبريد المصري وعدد من المسئولين والشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاعات المالية والمصرفية والبترول والطاقة، وبحضور كبرى البنوك من دولة ليبيا ونخبة من كوادر شركتي dell وvas، وقد أعربت ICT Misr عن اعتزازها بهذا التعاون المثمر.

وقال محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة ICT Misr، إن الشركة نجحت في التوسع سريعاً بخدمات البنية التحتية، وكذلك الأمن السيبراني، وحلول الخدمات المالية والمصرفية وتطبيقاتها، داخل وخارج مصر، وقد أصبحت ICT Misr من أكبر مزودي خدمات التحول الرقمي في مصر، وتبدأ حالياً انطلاقة قوية في تقديمها خدماتCore Banking مع Temenos للقطاع المصرفي، وقد استطاعت شركة ICT Misr أن تحقق أهدافها بالتعاون مع شركة "Dell" و"VAS" من خلال رحلة طويلة من العمل المشترك في العديد من القطاعات الخاصة والعامة.

قال عمرو طارق الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة ICT Misr، إن الشركة استطاعت كسب ثقة عملائها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الجودة ومواصلة خدمة العملاء فيما بعد البيع، بما يضمن لهم توفير الوقت والمجهود وكذلك توفير التكلفة، حيث إن كافة خدمات ما بعد البيع لدى ICT Misr لا تتوقف أبداً، وقد نجحت الشركة من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية في تقديم أفضل خدمات التحول الرقمي في السوق المصري وأسواق المنطقة.

وقد أعربت شركة ICT Misr عن اعتزازها بتقديم كل ما تتطلع إليه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من دعم وحماية في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، بما تمتلكه ICT Misr من خبرات محلية وإقليمية مدعومة بشراكات عالمية حصرية مع رواد التكنولوجيا، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في تقديم المعلومات وكشف أحدث المستجدات على الساحتين العالمية والإقليمية.