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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بجهود مصرية.. الكشف عن آثار مصرية مهربة بعد وفاة صاحبها في ألمانيا

علاء ثابت رئيس بيت
علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين

بعد جهود مضنية من بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في برلين، انه يضع مصر نصب عينه، فهى الأمان لكل مصرى، ونسعى دائماً فى رفع رايتها عالياً.

 وقال ثابت في تصريح خاص للوفد: “ بعد جهود مضيئة تواصلت معى اسرة مصرى توفاه الله فى احد ولاية من ولايات المانيا لإنهاء اجراءات دفنه ومساعدتهم فى توصيل مقتنيات تم العثور عليها فى شقة المتوفى وعند ذهابى اليهم فوجئت ان التحف قد تكون اصلية خاصة وانها تحتوى على تماثيل فرعونية وعلى الفور اتصلت بالسفارة المصرية فى برلين السفير خالد جلال وقال لي تعالى فورا”.

وتابع ثابت: “وعرضت عليه الأمر وتم تشكيل لجنة لإستلام المقتنيات وعرضها على  وزارة الاثار وبعد شهور تلقى السفير خالد جلال والقنصل احمد همام  تقرير ان بعض القطع اثرية وتعمل السفارة مع الوزارة لعودتها الى مصر ”.

هذا ويؤكد رئيس بيت العائلة المصرية ببرلي، ان دورنا ان نقوم بمساعدة السفارات والقنصليات فى مواجهة مهربى الأثار  وعلينا تسليمها للسفارة المصرية
وتقدم ثابت بالشكر لأهل المتوفى اللذين رفضوا الإحتفاظ بها او بيعها، بل استغاثوا بى حتى تعود الأثار الى مصر .

ويناشد علاء ثابت جميع المصريين فى الخارج على التلاحم معاٍ ومحاربة سارقى حضارة وتاريخ الوطن فنحن جميعاً حائط صد لمصر بالخارج.

 

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