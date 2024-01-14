طارق العشري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة بلدية المحلة في كأس الرابطة

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري القائمة التي سيخوض بها مباراته أمام بلدية المحلية مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية.



وضمت قائمة سيد البلد كلا من ...

عمر صلاح، عمرو خليل ، هشام صلاح ، إسلام أبو سليمة ، سيف تقا ، مصطفى إبراهيم، محمود شبانه، أحمد غنيم ، عمرو صالح، زغلول الدسوقي ، الحبيب حسن ، خالد الغندور، هاني الطامي، عبدالغني محمد، رجب عمران، عمر الوحش ، ناصر ناصر ، أحمد عيد ، بلال السيد ، بيكالي أوبامي ، فوزي الحناوي ، بنجامين بواتينج.

وكان الاتحاد السكندري قد فاز على مودرن فيوتشر بهدف نظيف في الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة وسجل الهدف خالد الغندور.