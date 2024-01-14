وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط يتفقدان شركتي بترا وانفروماتيك لتكنولوجيا المعلومات

عقب حفل مصغر بالديوان العام

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شركتي بترا لصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وانفروماتيك لتكنولوجيا المعلومات بمقرهما بتفرعات شارعي الجمهورية ومحمود رشوان واللاتي تعملان على مجموعة من الخدمات التكنولوجيا بأحدث الطرق التقنية لتقديم أفضل دعم لعملائها من المؤسسات والشركات الكبيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات " ITI" لتأهيل وتشغيل حديثي التخرج لسوق العمل في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية ورؤيتها لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة بأعلى معايير الكفاءة والجودة وتأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتنمية المهارات والقدرات الرقمية والتي يعد من أحد ركائزها هو تحقيق الشمول التكنولوجي من خلال توفير فرص متميزة في التعلم والتدريب التقني في كافة أنحاء الجمهورية لتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة ... جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي المهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات ، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" itida " ، والدكتورة هبة صالح مدير المعهد القومي للاتصالات " ITI " ، والمهندس أيمن عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط " ITI Assuit " ، والدكتور مصطفى صالح رئيس مجلس إدارة شركة انفورماتيك ، والدكتورة وداد الجوهري العضو المنتدب لشركة انفورماتيك ، والمهندس أسامة فاروق عضو مجلس إدارة شركة انفورماتيك للتعليك ، والمهندس اندروا صابر المدير التنفيذي لشركة بترا لتكنولوجيا المعلومات والمهندسة حبيبة خالد مساعد المدير التنفيذي للشركة.

حيث تفقدا وزير الإتصالات ومحافظ أسيوط سير العمل بشركة بترا واستمعا إلى شرح تفصيلي واستعراض لأهم الأعمال بالشركة منذ نشاءتها وما تم تنفيذه من أعمال وتدريبات للشباب حيث أن شركة بترا للبرمجيات من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر تأسست عام ٢٠١٢ واستطاعت على مدار ١٢عام الاستحواذ على العديد من المشاريع البرمجية داخل مصر وخارجها حيث استطاعت الشركة تنفيذ ودعم عدة مشاريع خارج مصر خاصة في دول الخليج لدعم الصادرات المصرية وتقدم مجموعة من البرامج التدريبية للشباب بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات " ITI " لتأهيل حديثي التخرج لسوق العمل.

كما إلتقيا مجموعة من الشباب المشاركين في مبادرة "وظيفة تك" لمتابعة المسارات التدريبية وضمان حصولهم على الاستفادة القصوى.

واستمع لشرح وعرض تقديمي لشركة انفورماتيك التي تم إنشائها عام 2000 لتعمل في مجال حلول البرمجيات ويبلغ عدد موظفيها حوالي 250 متخصص في مجالات البرمجيات وتعمل في 3 مجالات رئيسية (نظم التعليم للجامعات ، ونظم الشهر العقاري ، ومجالات التحول الرقمي للجهات الحكومية) ويتم تصدير خدماتها إلى الخارج ليبلغ دخلها من الخارج حوالي 60% من إجمالي الناتج الكلي وتمتلك الشركة فرعاً في محافظة أسيوط قوامه 61 متخصص في مجالات البرمجيات بينهم 80% اناث ويمثل خريجي معهد ITI بأسيوط نسبة حوالي 90% من فريق العمل بفرع أسيوط حيث من أشهر مشروعاتها (منظومة التوثيق والشهر العقاري في كل من مصر، الكويت، قطر وعمان ، ومنظومة إدارة شئون الطلاب بما يقرب من 50جامعة منها جامعة الأزهر بمصر وجامعة البحرين بالبحرين وجامعة السلطان قابوس بعمان ، ومنظومة التصويت الالكتروني في انتخابات النقابات، النوادي، الاحزاب والجمعيات بجمهورية مصر العربية).

وأكد وزير الاتصالات على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم رواد الصناعة والأعمال خاصة في صعيد مصر مبدياً سعادته بهذه النجاحات ووجود مثل هذه الشركات الرئدة في تكنولوجيا المعلومات في عاصمة الصعيد ووجوده وسط هؤلاء الشباب الطموح لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتطوير هذه الشركات وتقدمها وتشجيع الشباب للمضى قدماً في هذا المجال الواعد في مصر والذي يشهد تقدماً ملحوظاً.

وأبدى محافظ أسيوط سعادته بهؤلاء الشباب والفتيات التي نشعر بالاطمئنان على مستقبل مصر واستكمال مسيرة التنمية والتطوير التي تحدث في كافة المجالات على أرض المحروسة تزامناً مع انطلاق الجمهورية الجديدة لافتاً إلى أهمية تكاتف الجهود المبذولة بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في هذا القطاع الهام الذي يعتبر مستقبل مصر في مواكبة العصر والتقدم بالعلمي وبناء مصر الرقمية مشيراً إلى ضرورة فتح أسوق جديدة للعمل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وإتاحة فرص العمل للشباب في سوق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالداخل والخارج.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط حفل مصغر بديوان عام المحافظة خلال زيارته للمحافظة اليوم لتفقد وافتتاح بعض مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث قام عدد من الأطفال والبراعم لمدرستي السلام الاعدادية الثانوية والنيل الدولية بأداء عدد من الأغاني الوطنية والفقرات الفنية والاستعراضية للتراث الصعيدي والفلكلور المصري وحرص الوزير والمحافظ على التقاط الصور معهم وترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.