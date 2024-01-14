استشهاد 118 صحفيًا منذ بدء العدوان على غزة

استشهد اليوم الأحد مصور قناة الغد الإخبارية، في قطاع غزة يزن الزويدي، إثر استهداف قوات الاحتلال له في شمال غزة.

وحملت القناة في بيان لها: "قوات الاحتلال المسؤولية عن استهداف الصحفيين والطواقم الإعلامية في غزة"، وناشدت: "المؤسسات الحقوقية الدولية إدانة جرائم الاحتلال ضد حرية التعبير".

وباستشهاد الصحفي الزويدي، يرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا على يد قوات الاحتلال في قطاع غزة إلى 118 شهيدا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

من جهتها أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" (مقرها باريس)، اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "جرائم الاحتلال الإسرائيلي" ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة.

ونقلت عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قوله إن: "التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين".

وكانت المنظمة قد تقدمت بطلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصحفيين الذين استشهدوا في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت المنظمة أن: "هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الصحفيين الذين أدرجتهم في طلبها المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية كانوا ضحايا هجمات ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وأن الأدلة المتاحة أظهرت أن الصحفيين المعنيين ربما كانوا استهدفوا عمدا".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.