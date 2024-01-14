علاقة الثقافة بالتعليم والتحديث وتطوير الصناعات الثقافية وبناء الكوادر الثقافية تحتل أولوية

المثقفون يطرحون أولويات العمل الثقافى فى جلسة نقاشية بمكتبة الإسكندرية

افتتح الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، جلسة نقاشية بعنوان: «أولوياتالعمل الثقافى فى المستقبل»،صباح أمس الخميس، التى أقيمت فى مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى بالقرية الذكية التابع للمكتبة، بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والإعلاميين وأساتذة الجامعات.

فى بداية كلمته؛ تحدث الدكتور أحمد زايد، عن المركز الذى يقوم بتوثيق كل التراث الثقافى والطبيعى والمادى لجميع أنحاءمصر، والذى شهد افتتاح قاعة فرسان السماء، وهى عبارة عن متحف يضم إسهامات العرب فى الفلك وقياس الوقت والنجوم من القرن التاسع حتى القرن الخامس عشر.

وأضاف «زايد»أن الجلسة تأتى فى إطار المناقشات التى تجرى حول مستقبل مصر فى المرحلة المقبلة عقب الانتخابات الرئاسية، خاصة فى المجال الثقافى.

وقدم الدكتور أيمن سليمان، مدير مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى بالقرية الذكية، عرضًا حول عمل المركز منذ نشأته قبل نحو عشرين عامًا لتوثيق تراث مصر الحضارى والطبيعى، موضحًا دور المركز فى زيادة الوعى بالتراث المصرى، والتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة، والحصول على براءة اختراع عن الكالشراما «بانوراماالتراث الحضاري».

وأشار «سليمان»إلى تعاون المركز مع العاصمة الإدارية فى المتحف الذى يتم إنشاؤه حاليًا، وتوثيق ٥٠ قطعة فى المتحف الحربى بتقنية ثلاثى الأبعاد، ومقتنيات توت عنخ أمون، وتوثيق بانورامى للأزهر الشريف، بالإضافة إلى إنتاج٨ أفلام وثائقية فى متحف الحضارة.

ولفت «سليمان»إلى اهتمام المركز بتوثيق التراث الموسيقى والسينمائى والمسرحى، وتعمل وفق برامج ثقافية للتواصل المجتمعى من خلال عدد من الفعاليات التى تتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات.

وعقدت الجلسة الأولى من الجلسة النقاشية تحت عنوان «أولوياتالعمل الثقافى فى المستقبل»،وأدارها الدكتور صابر عرب؛ وزير الثقافة الأسبق، بحضور الدكتور عبدالمنعم سعيد؛ عضو مجلس الشيوخ، وسلوى بكر؛ الروائية والناقدة، وأحمد الجمال؛ الكاتب الصحفى، والدكتور حامد عيد؛ استاذالكيمياء بجامعة القاهرة، ويوسف القعيد؛ الأديب والروائى، والدكتور حسين حمودة؛ استاذالأدب العربى الحديث بجامعة القاهرة.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «المؤسساتالثقافية وتحقيق أولويات العمل الثقاف»،أدارها الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وتحدث فيها الدكتور سعيد المصرى، استاذعلم الاجتماع بجامعة القاهرة، والدكتور جمال الشاعر؛ الإعلامى والشاعر، والدكتور حنا جريس؛ عضو مجلس الشيوخ، وسعيد عبده؛ رئيس مجلس إدارةدار المعارف ورئيس اتحادالناشرين العرب، والدكتورة نهلة إمام؛ مستشار وزير الثقافة لشئون التراث غير المادى.

قال الدكتور هشام عزمى، إن مصر الثقافية كانت حاضرة بقوة منذ بدايات القرن التاسع عشر حتى قبل وضع الاستراتيجيات أو إنشاءوزارة الثقافة، ومن الظلم أن يترك العمل الثقافى على وزارة الثقافة وحدها فهو يحتاج إلى تضافر جهود عدد من الوزارات.

وأكد «عزمي»إن هناك فارقًا كبيرًا بين صناعة الترفيه وصناعة الثقافة، منتقدًا ما يتردد مؤخرًا حول تراجع دور مصر الثقافى، وأن مصر سوف تظل حاضرة بتاريخها وتراكمها الثقافى والفكرى.

وأوضح الدكتور سعيد المصرى، أن المؤسسات الثقافية هى جوهر العمل الثقافى، ويوجد ثلاثة نماذج للمؤسسات الأول هو النموذج المركزى وفيه تكون الدولة حاضرة وهو الموجود فى بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا، والنموذج الثانى اللامركزى وفيه المجتمع المدنى يرسم خريطة العمل الثقافى وتضع الدولة السياسات العامة، والنموذج الأخيرهو المشاركة وفيه تشارك الدولة المؤسسات الثقافية الخاصة، والاهلية.

فيما قال الدكتور جمال الشاعر، النخب الثقافية فى مصر فى أزمة كبيرة واعتقادهم أنهم مؤثرين اعتقاد خاطئ، داعيًا إلى التعاون الثقافى فى مصر لأن كل العاملين فى الحقل الثقافى يعيشون فى جزر منعزلة، ومشيرًا إلى أن مشكلات المؤسسات الثقافية فى مصر هو الاقتصاد والإدارة.

ومن جانبه قال الدكتور حنا جريس، إن الثقافة هى المعرفة ونشرها، والتى يؤثر عليها عدة عوامل على رأسها الإنتاج الثقافى وإتاحة هذا الإنتاج للجمهور، والترويج له.

بينما ذكر سعيد عبده، إن كل الخطط والاستراتيجيات التى تطرح لن ترى النور طالما لا تندرج تحت مشروع موحد، خاصة وأن العاملين فى القطاع الثقافى فى مصر يعملون بشكل منفرد. واستطرد فى الحديث عن مشكلات النشر فى مصر، مشيرا إلى انخفاض عدد الكتب التى تستخرج أرقامإيداع إلى النصف.

ولفتت الدكتورة نهلة إمام، إن مصر مجتمع مركب ولها ثقل ثقافى، ولكن نحتاج إلى ترتيب الأولويات الثقافية وتواجه تحديات كبيرة، كما أن الظرف الذى يشهده العالم أجمع يتطلب إعادةالنظر فى الأولويات.

وفى الختام؛ عرض الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، ومنسق الجلسة النقاشية، أهم الأفكار التى عرضت خلال المناقشات، وتضمنت: الاهتمام الواضح بقضية التعليم، وقضية الصناعات الثقافية، وعرض نماذج لإدارة المؤسسات الثقافية، وضرورة رعاية المبدعين، والاهتمام بصناعة النشر، والهندسة السياسية التى قد تشمل تكوين لجان وزارية تجمع أكثرمن مجال فى العالم بهدف اعداد جيل جديد بمواصفات معينة، وضرورة توثيق الاحداث الكبرى مثل ثورة ١٩١٩، والتشبيك والشراكة بين المؤسسات المختلفة.

واختتم الدكتور أحمد زايد الجلسة بالتأكيد على أن العالم يتجه للعنف وهدم جميع القيم الإنسانية، وما يحدث فى غزة يعكس ذلك بوضوح، مؤكدًا على تضامنه وجميع المثقفين الحاضرين مع أهالى غزة وذكر أن أى مثقف لا بد أن يدين العنف، مشيدًا بالدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى هذا الصدد، ووقوف الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد فكرة التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية بشكل حاسم.