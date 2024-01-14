تحرير 175 محضرًا بحملات تموينية بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية، بتنفيذ حملة تموينية، اليوم الأحد، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة عن إعدام ضبط كمية تقدر بـ ٢٠٠ عبوة منتهية الصلاحية من الإندومي ونايتي بأحد محال السوبر ماركت بحي ثان الإسماعيلية.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، تم ضبط كميات من المواد الغذائية بدون فواتير و جاءت علي النحو التالي، ٢٤ طن فول، ٢١ طن دقيق، ١ طن ردة، و١٢٠ زجاجة عسل، ٦٧٦ كرتونة صلصة،و ٣٤٠ كيلو أرز، ١٧.٥ كيلو لحوم، ٧٥ كيلو دجاج حيث تم تحرير ٤٤ محضرا للمضبوطات.

كما قامت إدارة تموين المركز بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية نفيشة، و تحت إشراف اللواء وائل حمزةرئيس مركز و مدينة الإسماعيلية، بضبط ٥٥٧٠ كجم سكر معبأ ناقص الوزن بأحد المخازن الغير مرخصة والغير معلنة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وإيداعها في أحد فروع شركة الجملة.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٢٠ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٤ محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١٨ محضرا لعدم إعطاء بون صرف للخبز، ٢٦ محضرا لعدم وجود لوحة بيانات التشغيل، ٣٣ محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، محضرين لعدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.



للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية:

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.