رودريجو وفينيسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن تشكيل نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.

ومن المقرر أن ينطلق كلاسيكو السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في التاسعة من مساء التاسعة من مساء اليوم الأحد، والتي يستضيفه ملعب "أول بارك" بالمملكة العربية السعودية.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، توني كروس، جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5/3، في نصف نهائي السوبر الإسباني، بينما انتصر برشلونة على أوساسونا بهدفين نظيفين.

ومن المقرر إذاعة نهائي السوبر الإسباني عبر شبكة قنوات “ssc” السعودية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة.