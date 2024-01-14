التجاري الدولي يدرس طرح شهادة ادخار

يدرس البنك التجارى الدولى «CIB طرح شهادة إدخار جديدة مدتها عام ونصف العام بعائد سنوى لا يقل عن 25%

وعلمت «الوفد» أن التجارى الدولى أرسل للبنك المركزى مذكرة للحصول على الموافقة قبل الطرح. كما علمت «الوفد» أن أرباح التجارى الدولى المجمعة مع نهاية ديسمبر الماضى ستتخطى ولأول مرة فى تاريخ البنك منذ نشأته إلى الآن 30 مليار جنيه للعام المالى 2023.

كانت المؤشرات المالية للبنك التجارى الدولى CIB خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 قد أظهرت تحقيق البنك صافى أرباح مجمعة بلغت 22,405 مليار جنيه مقابل صافى أرباح بلغت 12.173 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022.

وحقق البنك صافى أرباح مستقله خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 تقدر بنحو 21.732 مليار جنيه، صافى أرباح عن الفترة المماثلة من عام 2022 بلغت 12.205 مليار جنيه.

يعد التِجاري الدولي (CIB) أكبر بنك قطاع خاص فى مِصر، ومن أفضل البنوك التى تتبنى معايير الحكومة بجانب دوره فى المسئولية المجتمعية. كما يقوم بتقديم مجموعة واسعة ومُتميزة من المُنتجات والخدمات البنكية لعُملائه، ويتضمن ذلك أكثر من 500 شركة من كُبرى المؤسسات والشركات التى تعمل فى مِصر.