ندى بسيوني تتحدث عن تجربتها مع الزواج (فيديو)

تحدثت الفنانة ندى بسيوني، عن تجربتها مع الزواج، مؤكدة أن الخيانة ساعدتها على اتخاذ قرارالانفصال وهناك بعض الأمور تحتاج لدفعة لأخذ القرار الخاص بالإنفصال.

وأضافت "بسيوني"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا "، والمذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الخيانة طابع لدى بعض الرجال والنساء أيضا والصدمات تأتي دائما من الأشخاص القريبة منك ولكن البعيد لن يشكل صدمة، موضحة أنها ترى أن الخيانة تربية والإنسان عندما يتربى على الوضوح فإنه يخبر الطرف الآخر بأنه غير سعيد.

وشددد لا يستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، ويكون هناك وضوح بينهما.

وكانت شاركت الفنانة ندى بسيوني، جمهورها بصورة جديدة لها على خاصية "ستاتس"، بتطبيق "واتساب"، اليوم الخميس، وظهرت الفنانة بإطلالة ساحرة من خلال ميك أب خفيف، وارتدت بنطلون جينز أزرق وجاكيت باللون الأحمر.

ندى بسيوني والحصان

وظهرت ندى بسيوني، خلال الصورة التي نشرتها عبر "فيسبوك"، وهي تمسك بحصان، كاتبة: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"، كما أنها طلت على الجمهور وهي تقبل الحصان، في صورة من الحب والسعادة.

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كما أنها ظهرت خلال صورتها عبر "واتساب"، وهي تقف بجوار الحصان ممسكا به، معقبة: "صاحبتي الجديدة هارشي".

ويُذكر أن الفنانة ندى بسيوني،

احتفلت أمس مع صناع الفيلم الجديد "ساحر النساء" بالعرض الخاص داخل أحد فنادق القاهرة، وتدور قصة فيلم ساحر النساء حول شاب يتعرض لقصة حب فاشلة أدت إلى دخوله في أزمة نفسية لفترة ليست بالقصيرة، فتدفعه تلك الظروف للسفر من القاهرة الإسكندرية بعيدا عن الصعوبات التي حدثت له في حياته، ويتورط فى جريمة قتل وتتوالى الأحداث في ذلك الإطار.