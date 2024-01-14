"غرفة السويس" تنظم دورة لمنتسبيها فى مجال المحاسبة الضريبية

أصدرت الغرفة التجارية بمحافظة السويس، بيانا رسميا حول عقد دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام وذلك بمبنى الغرفة التجارية لشرح كل ما يخص التاجر لمعرفة الأسس والقواعد التي يتم من خلالها المحاسبة الضريبية له وكل ما يخص القوانين الخاصة بالضرائب.

التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل

وفي سياق آخر تتيح الغرفة التجارية بمحافظة السويس خدمة التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين داخل محافظة السويس التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل داخل مركز التميز بمقر الغرفة في ضوء التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

ويتاح التسجيل داخل مركز التميز بمبنى الغرفة حيث إن الأوراق المطلوبة للتسجيل وهي الآتي: