الإمارات تكتسح هونج كونج بثلاثية في كأس آسيا

اكتسح منتخب الإمارات نظيره هونج كونج بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد خليفة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس آسيا، والتي تستضيفها قطر.





أحرز منتخب الإمارات هدف التقدم عبر لاعبه سلطان عادل في الدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد الرجوع لتقنية الـvar بداعي لمسة يد، قبل أن يرد منتخب هونج كونج في الدقيقة 49 بهدف التعادل عبر لاعبه تشو سيو كوان قبل أن يضيف زياد سلطان الهدف الثاني في الدقيقة 52، للإمارات.



وقبل نهاية اللقاء سجل يحيى الغساني الهدف الثالث عبر ركلة جزاء لصالح الإمارات.





بتلك النتيجة رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يظل هونج كونج دون أي نقاط.

بدأت بطولة كأس آسيا في دولة قطر، يوم الجمعة الماضية وتستمر حتى 10 من شهر فبراير المقبل.



يقع الإمارات وهونج كونج في المجموعة الثالثة لـ كأس آسيا 2023 رفقة إيران وفلسطين.





خاض منتخب الإمارات مباراته أمام هونج كونج على النحو التالي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: زياد سلطان، خليفة الحمادي، بدر ناصر، عبد الله إدريس.

خط الوسط: عبد الله رمضان، يحيى نادر، كايو كانيدو، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما.

في الهجوم: سلطان العادل.

