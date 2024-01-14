تجديد المرافق بـ 5 شوارع بقنا.. والمحافظ يُعاين رد الشيء لأصله

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة حالة الطرق بعد أعمال حفر شركات المرافق لتوصيل وإصلاح المرافق بعدد من شوارع مدينة قنا.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسامح البدراوى وكيل وزارة الإسكان، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالديوان العام للمحافظة، وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وإطلع المحافظ، على منطقة نادى البحر وحى المصالح وترعة الإكثار وامتداد شارع البستان، وشارع مدينة العمال سيرا على الأقدام، للتأكد من إعادة شوارع المحافظة إلى حالتها الأولى بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات.

ووجه المحافظ، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع العاصمة.

وقال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا حريص على متابعة الأعمال ميدانيا للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته.

ونوه أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.