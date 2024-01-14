الباذنجان غني بالألياف الغذائية والمواد الغروية ، لذلك فهو يساعد في الوقاية من العديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي ، مثل : الإمساك ، إلتهاب القولون ، البواسير .. إلخ .

ويوصي خبراء التغذية بتناول الباذنجان بإعتباره خيار غذائي جيد يساعد على تخليص خلايا وأنسجة الجسم من السموم ، ولاسيما سموم الرصاص والزئبق .

وتفضل الأمهات أضافة الباذنجان على العديد من الأطعمة الشهية لتحضير وصفات متعددة تنال إعجاب الكبار والصغار.

واليوم نقدم لكٍ تحضير باستا بالباذنجان للنباتيين بخطوات سهلة وبسطية. لتفدمي طبق مميز على مائدة الغداء.

المقادير

- الباذنجان : 1 حبة (مقطع مكعبات)

- الباستا : 3 اكواب (مسلوقة بحسب تعليمات العبوة ومصفّاة)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- طماطم : 3 حبات

- زيتون أسود : كوب (شرائح)

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في قدر واسع على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم وقلبيه لحوالي دقيقتين حتى تفوح رائحته.

اهرسي الطماطم في وعاء الخلاط الكهربائي جيداً.

أضيفي قطع الباذنجان إلى الثوم، واطهيه لمدة 5 دقائق حتى يطرى وينضج.

أضيفي الطماطم المهروسة، واتركي المزيج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

أضيفي الباستا المسلوقة إلى مزيج الباذنجان، ثم أضيفي شرائح الزيتون، واتركي القدر على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تمام النضج.

ضعي باستا الباذنجان في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.

المقادير

- الباذنجان : 1 حبة (مقطع مكعبات)

- الباستا : 3 اكواب (مسلوقة بحسب تعليمات العبوة ومصفّاة)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- طماطم : 3 حبات

- زيتون أسود : كوب (شرائح)

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في قدر واسع على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم وقلبيه لحوالي دقيقتين حتى تفوح رائحته.

اهرسي الطماطم في وعاء الخلاط الكهربائي جيداً.

أضيفي قطع الباذنجان إلى الثوم، واطهيه لمدة 5 دقائق حتى يطرى وينضج.

أضيفي الطماطم المهروسة، واتركي المزيج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

أضيفي الباستا المسلوقة إلى مزيج الباذنجان، ثم أضيفي شرائح الزيتون، واتركي القدر على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تمام النضج.

ضعي باستا الباذنجان في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.