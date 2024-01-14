منظومة تسويق القطن تحدد أخر موعد للتوريد لمراكز التجميع

اعلنت منظومة تسويق القطن أن آخر موعد لتوريد الأقطان لمراكز التجميع 28 فبراير 2024، ولن يتم استقبال أي أقطان بعد هذا التاريخ.



وناشد د. مصطفي عمارة أستاذ المعاملات الزراعية والمنسق الاعلامي لمعهد بحوث القطن جميع مزارعي القطن الكرام وحرصًا على الصالح العام للمزارعين والقطن المصري سرعة التوجه وتوريد أقطانهم إلى مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق الجديدة، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 بالوجه البحرى، حتى يمكن المزايدة عليها والحصول علي سعر جيد لها، مع العلم بأنه لن يتم استقبال ايه أقطان سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج بعد هذا التاريخ، وهذا بناء علي تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2023، والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024.



وفي سياق متصل أكد "عمارة" أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، كما أكد الدور المهم لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية.