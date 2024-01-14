أمم أفريقيا .. غينيا الاستوائية يفرض التعادل على نيجيريا بأولى الجولات

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة نيجيريا وغينيا الاستوائية ، التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب الحسن واتارا ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





وتقدم منتخب غينيا بيساو بالهدف الأول عند الدقيقة 36 عبر اللاعب سالفادور، قبل أن يعادل منتخب نسور نيجيريا النتيجة عند الدقيقة 38 عبر اللاعب فيكتور أوسيمين.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة بعد فوزه بالأمس على غينيا بيساو بثنائية من دون رد ، بينما يأتي المنتخب النيجيري وصيفًا وغينيا الاستوائية ثالثًا وغينيا بيساو رابعًا.



ويستهل المنتخب الوطني مواجهاته اليوم ، في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، لحساب أولى جولات المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات “الكان” بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية .

القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-H-27500

قائمة مصر في البطولة ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.