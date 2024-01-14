رئيس جامعة كفر الشيخ السابق يكشف أهمية النانو تكنولوجي في الاستخدامات الزراعية

ألقي رئيس جامعة كفر الشيخ السابق الدكتور ماجد القمرى، محاضرة عن "النانوتكنولوجي" واستخداماته في المجال الزراعي، وذلك بقاعة المؤتمرات بمحطة البحوث الزراعية بمنطقة سخا محافظة كفر الشيخ، أكبر محطات البحوث الزراعية بالشرق الأوسط.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الباحثين بالمحطة والشخصيات العامة بالمحافظة وأساتذة كلية الزراعة جامعة كفرالشيخ ،الدكتور محمد عطوه مدير محطة البحوث الزراعيه بسخا والوكلاء ورؤساء الأقسام والباحثين وأساتذة كلية الزراعه بجامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ والدكتور مهدى أبوعاليه بمركز البحوث الزراعية، والعديد من المستثمرين الزراعيين والشخصيات العامه. .

وأوضح د. "القمري" أهمية النانو تكنولوجي في كافة المجالات، وخصوصا الزراعة والذي أحدث طفرة كبيرة في هذا المجال، يتمثل الهدف من استخدام تقنية النانو في الزراعة في تقليل رش منتجات وقاية النباتات "المبيدات "، وزيادة غلة النباتات، كما أن لها دورًا كبيرًا في كافة مراحل إنتاج ومعالجة، وتخزين وتعبئة ونقل المنتجات الزراعية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ السابق أن المواد النانوية تقوم بدور الأسمدة المطلوبة للنبات، بحيث تمتلك خواص لتحسين المحاصيل الزراعية، مع تأثير سمية أقل على البيئة ، بحيث تقوم بعض المواد النانوية على إنبات البذور، وتحسين نمو الجذور، كما في محاصيل الفجل واللفت، والخس والذرة والخيار، والبعض الآخر يقوم على تحسين نمو شتلات القمح والطماطم، ونبات الفول وغيرها الكثير، من التأثيرات الضرورية على المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأشار إلى أن "النانو تكنولوجي"، له أيضا مردود إقتصادي علي الاقتصاد القومي ككل، وفي إرتفاع قيمة الصادرات الزراعية المصريه، بحيث تغزو جميع الاسواق العالميه، فهو مفتاح الزراعه السحري، والذي سيعطي لمصر لو طبق التطبيق السليم ميزه تنافسيه بين جميع الدول والعوده لشعار "أنتج في مصر".

وفي نهاية الندوة، أهدى الدكتور محمد عطوه جمال الدين خليل مدير محطة البحوث الزراعيه بسخا الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفرالشيخ السابق ورئيس أكاديمية اخبار اليوم، وأستاذ النانو تكنولوجي بجامعة كفرالشيخ، درع محطة البحوث الزراعيه بسخا ، تقديرا لجهوده العلمية .