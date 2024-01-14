تنتشر السبانخ في الأسواق المصرية في فصل الشتاء وتفضل الأمهات شرائها لتحضيرها بأكثر من طريقة لفوائدها المتعددة ولثمنها الزهيد.

ومن أبرز فوائد السبانخ احتوائها على العديد من المعادن والأملاح المهمة للجسم، مثل: البوتاسيوم، والزنك، والماغنيسيوم، والحديد، والكالسيوم، كما يعد السبانخ مصدراً غنياً بحمض الفوليك والفيتامين أ، والفيتامين ب6، والفيتامين سي، والفيتامين ك، ومضادات الأكسدة.

بخطوات سهلة وبسيطة حضري البطاطس الحلوة بحشوة السبانخ بالفرن على مائدة الطعام.

المقادير

- البطاطا الحلوة : 2 حبة (حجم كبير)

- الزبدة : ملعقة كبيرة ونصف (لينة)

- الكرات : عود (مفروم ناعم)

- السبانخ : كوبان (طازج ومفروم)

- الجبن الكريمي : علبة

- حمص : كوب (مسلوق)

- جبنة الموتزاريلا : ربع كوب (مبشورة)

- ملح : ربع ملعقة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

1. اخبزي حبات البطاطا بفرن حامي حتى تطرى وتنضج ثم اقطعي البطاطا إلى نصفين بالطول واتركيها لتبرد.

2. اخلطي الزبدة مع الكراث المفروم على النار وأضيفي السبانخ عليها واتركيه على النار لمدة 3 دقائق واتركيه جانبا.

3. ازيلي جزء من لب البطاطا لعمل حفرة صغيرة.

4. اهرسي لب البطاطا مع الجبنة الكريمية وأضيفي الحمص وخليط الكرات والسبانخ لعمل صلصة وتبلي بالملح والفلفل.

5. املئي حبات البطاطا بالحشوة ورشي جبنة الموزاريلا على الوجه وأعيدي إدخالها للفرن لتذوب الجبنة.