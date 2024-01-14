جامعة قناة السويس تشهد حفل تكريم "عبده الزملوط" بمناسبة وصوله لسن المعاش

أرسل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، رسالة شكر وتقدير لكل العاملين المحالين للمعاش، اعترافاً بمجهودهم خلال فترة عملهم بالجامعة.

وفي سياق متصل - نظمت إدارة الشئون المالية بجامعة قناة السويس، بالتنسيق مع نقابة العاملين حفل تكريم الأستاذ عبده الزملوط بمناسبة وصوله لسن المعاش.

ووسط أجواء تسودها روح الود والامتنان- شاركت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة المساعد، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ محمد عيادة المراقب المالي بجامعة قناة السويس، والأستاذ بدران سليمان مدير عام الشئون المالية، والأستاذ عبد الناصر عبد الجليل مدير إدارة الحسابات الخاصة بالجامعة

وخلال حفل التكريم - قدمت الدكتورة سهير أبو عيشه شهادة تقدير ل "عبده الزملوط"؛ تقديراً لمجهوداته خلال فترة عمله بالحسابات الرئيسية.

وبدأ الحفل بالترحيب بالحضور، ثم ألقت الدكتورة سهير أبو عيشه كلمة عبرت فيها عن امتنانها لمجهودات الأستاذ عبده الزملوط خلال فترة عمله، وعن حسن سلوكه وتعامله الطيب مع زملائه .

وقام عضو نقابة العاملين بإلقاء قصيدة شعرية للتعبير عن حبهم وتقديرهم لزميلهم نالت إعجاب الحاضرين .

وفي النهاية - أعرب "عبده الزملوط" عن شكره لهذا الشعور الطيب، متمنيأً للجميع مزيد من التوفيق، كما تم التقاط الصور التذكارية للسادة الحضور توثيقا لتلك اللحظة الفارقة في حياة العاملين.