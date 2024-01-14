السفير حسام زكي: اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأربعاء القادم عبر الفيديو كونفرانس

أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، يوم الأربعاء القادم، عبر الفيديو كونفرانس، لبحث تداعيات التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.



وقال السفير حسام زكي، في تصريح للصحفيين اليوم، إن الاجتماع يعقد بناء على طلب الصومال وتأييد من 12 دولة عربية، مضيفا أنه كان هناك محاولات لعقد الاجتماع في الفترة الماضية ولكن تعذر عقده بسبب تداخل مواعيد الوزراء، ولذا اتفق على أن يعقد بطريقة الاتصال المرئي الفيديو كونفرانس باعتبارها الطريقة الأكثر عملية، ويعقد منتصف النهار يوم الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري لمراعاة فروق التوقيت، وسيكون برئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس جامعة الدولة العربية.

وكان سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية السفير الياس شيخ عمر أبو بكرٍ قد أعلن في 4 يناير الجاري أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر، إضافة لاستغلال ميناء وقاعدة عسكرية بهذه المنطقة.