محافظ شمال سيناء يستقيل مدير عام الأونروا

أستقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فيليب لازاريني، المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مطار العريش الدولي.

واستعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وإيصالها إلي قطاع غزة عبر بوابه معبر رفح البري بشمال سيناء.

وأشار المحافظ، إلى أن المساعدات تصل الي محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي، حيث استقبلت المحافظة عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

بدوره أكد المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" علي أن ال100يوم الماضية مرت على أهالي قطاع غزة كأنها 100عام.

وثمن المدير العام الجهود التي تبذلها مصر في إيصال المساعدات إلي قطاع غزة،مؤكدا علي أن الوضع في غزة صعب للغاية.