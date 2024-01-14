دجاج مشوي من المطبخ التركي

تحتل الدجاج مكانة خاصة بين المأكولات المفضلة لدى الكبار والصغار لمذاقها الطيب وفوائدها المتعدده مما يجعلها الخيار الأمثل أمام الأمهات في تحضير اشهى الوصفات على مائدة الطعام.

وتحتوى الدجاج على فوائد متعددة مفيدة للنظام الغذائي العمل على بناء الأنسجة العضلية وتقوية العضلات. الحفاظ على كثافة المعادن في العظام. التقليل من خطر أمراض العظام، مثل هشاشة العظام وغيرها.

الأن نقدم لكٍ تحضير دجاج مشوي بالطريقة التركية لتقدم وجبة شهية للغاية لعشاق المأكولات المشوية.

المقادير

- الدجاج : دجاجتان (مقطعتان لثماني قطع)

- طماطم : 4 حبات

- الثوم : فصّان

- البصل : 2 حبة

- عصير الليمون : 1 حبة

- بهار دجاج : ملعقة كبيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الشطة : حسب الرغبة (حارة)

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- لبن زبادي : 5 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اغسلي الدجاج جيداً بالماء ثمّ ضعيه في صينية فرن.

ضعي جميع المكونات في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي حتى تمتزج تماماً.

اسكبي المزيج فوق قطع الدجاج في الصينية ووزعيه حتى يتغطى الدجاج بالكامل.

غطي الصينية بورق القصدير، وأدخليها إلى الفرن لحوالي نصف ساعة.

خففي درجة حرارة الفرن، واتركي الصينية لحوالي نصف ساعة إضافية.

ارفعي ورق القصدير، واتركي الدجاج حتى يتحمّر وجهه، ثم قدميه ساخناً.