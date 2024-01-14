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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يصدق على جدول أعمال الجمعية العمومية

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة ، اجتماعا عقب الانتهاء من الجمعية العمومية العادية التي لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها يومىّ 11 و12 يناير الجارى، وتم التصديق على جدول الأعمال الذي تضمن خطة نشاط الاتحاد في الموسمين المنقضي والمقبل، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، الموافقة على تقرير الأنشطة بما في ذلك أنشطة الاتحاد منذ الجمعية العمومية الأخيرة، قبول عضوية الأندية الجديدة، اختيار المستشار محمد عبده صالح رئيسا للجنة الإستئناف بالاتحاد، وفى العضوية كلا من :
-المستشار عمر الفاروق إسماعيل 
-المستشار محمود علاء الدين رمضان 
-المستشار سمير محمد كمال على 
-المستشار طارق عبد السلام النفراوى.

فيما تم اختيار المستشار محمد شيرين فهمى عبد الحميد رئيسا للجنة الإنضباط ، وفى العضوية كلا من :
- المستشار إيهاب السيد عبد المطلب 
-المستشار عصام الدين أحمد محمد 
-المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد 
- المستشار محمد أمين القرموطى.

كما تم تشكيل اللجنة الانتخابية برئاسة المستشار عبد العزيز على محمد أبو عيانه وعضوية كلا من 
- المستشار على محمد أحمد على النمر 
-المستشار محمد أحمد عوض الله صالح
- المستشار محمد رمزى عسكر 
-المستشار البسيونى الشبراوى محمد البسيونى،

وتشكيل لجنة الطعون الانتخابية برئاسة المستشار محمد عصمت يونس إمام وعضوية كلا من :
-المستشار سمير عبد الغنى محمد حسنين 
-المستشار فرج يوسف مصطفى عمر 
-المستشار توفيق الشحات السيد مبروك 
-اللواء الدكتور ياسر كامل السيد حسن.

الجريدة الورقية