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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليل يكتسح لوريان بثلاثية في الدوري الفرنسي

ليل ولوريان
ليل ولوريان

أنتصر ليل على نظيره لوريان بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي.

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أحرز جوناثان دايفيد لاعب ليل هدف التقدم في الدقيقة 37، قبل أن يضيف ريمي كابيلا ثاني الأهداف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، قبل أن يسجل زميله إيدون زيجروفا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي.

وعاد ليل إلى سكة الانتصارات بعد مرور 3 مباريات دون تحقيق الانتصار، حيث خسر مباراة وتعادل في اثنين آخرين.
 

موقف ليل ولوريان في الدوري الفرنسي:

بتلك النتيجة رفع ليل رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد لوريان عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير.
 

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